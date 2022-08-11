Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma ile Eşen Karakol Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen U.B, S.G, S.Ç. ile S.D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlçede dün durdurulan 3 kamyonetin kasasında çok sayıda su şişesi bulunmasından şüphelenen ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada 89 düzensiz göçmeni yakalamış, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel