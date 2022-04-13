Son dakika gündem: Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Dokuzçam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
AA / Durmuş Genç - Güncel