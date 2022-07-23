Son dakika gündem: Muğla'da bir kadını evinde öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, evde Fatih Eryılmaz (34) ile Derya Tekin'in (29) cansız bedenini buldu. Ekipler, Eryılmaz'ın tabancayla Tekin'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısı ile ekiplerin incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Fethiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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