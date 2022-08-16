Son dakika gündem: MSB, Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini... Güncel Haberler Son dakika haberleri... MSB, Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Güncel AA / Ömer Olcay Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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