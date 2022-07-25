Son dakika gündem: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz...
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Son dakika gündem haberi: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Mümin Altaş - Güncel