Son dakika gündem: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz... Son dakika gündem haberi: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. AA / Mümin Altaş - Güncel Fırat PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz... - Haberler

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