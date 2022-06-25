Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı. AA / Esin Işık - Güncel Güncel Haberler

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