Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA - Esin Işık - Güncel
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Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Esin Işık - Güncel

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