Son dakika gündem: MGK Bildirisi: "Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, tüm ülkeler KKTC'nin... Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre MGK Bildirisi: "Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, tüm ülkeler KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet edilmiştir. MGK Bildirisi: "Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, tüm ülkeler KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet edilmiştir." Güncel Kaynak: AA / Mümin Altaş Kıbrıs Güncel Haberler Son Dakika

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