Son dakika gündem: Mersin'de silahlı saldırı zanlısı 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Mersin'de silahlı saldırı zanlısı 3 kişi tutuklandı

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Son dakika gündem: Mersin'de silahlı saldırı zanlısı 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 araca düzenlenen ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen 4 şüpheli, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde farklı adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Jandarma, Mersin, Güncel, Haberler

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