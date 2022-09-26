Son dakika haber... Polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı (3) Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Sezgin Pancar Mezitli Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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