Son dakika gündem: Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

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Son dakika gündem: Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Güncel
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Son dakika gündem: Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Musa Can'ın kullandığı motosiklet, Tömük Mahallesi D-400 kara yolunda, F.D. idaresindeki 34 EZN 862 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Can'ın cenazesi morga gönderildi.

AA / Güncel

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