Son dakika gündem: MERSİN'DE GÖÇMEN KAÇAKLIĞINA 10 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika gündem: MERSİN'DE GÖÇMEN KAÇAKLIĞINA 10 GÖZALTI

Son dakika gündem haberi: MERSİN'in de aralarında olduğu 7 kentte yapılan 'Umut Tacirleri' adı verilen operasyonda, 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

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MERSİN'in de aralarında olduğu 7 kentte yapılan 'Umut Tacirleri' adı verilen operasyonda, 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, yaptıkları araştırmada Türkiye'de sığınmacı konumunda olan göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için organizatörlerle anlaşma yaptıklarını, organizatörlerin de deniz yoluyla temin ettikleri motorlu yatlar, sürat tekneleri ve balıkçı tekneleriyle yurt dışına gönderildiğini belirledi.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şafak vakti, Mersin merkez, başta olmak üzere Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'ta eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yaptı. 'Umut Tacirleri' adı verilen operasyon kapsamında 7 ilde 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu sürerken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Mersin Göçmen Umut Güncel Haberler Son Dakika

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