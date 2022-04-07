Son dakika gündem: Mersin'de evinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Mersin'de evinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları kurtardı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Mersin'de evinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları kurtardı

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan 88 yaşındaki kadını, mahalle sakinleri kurtardı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan 88 yaşındaki kadını, mahalle sakinleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Boğazpınar Mahallesi'nde yaşayan Behiye Cırık'ın evinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Cırık'ın yardım talebini duyan mahalle sakinleri, yaşlı kadını alevler büyümeden evden çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus, Mersin, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title