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Son dakika gündem: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı

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Son dakika gündem: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Mersin'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Mersin'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, hakkında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik 296 personelin katılımıyla kent genelinde çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

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