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Son dakika gündem: Mersin'de çadır yangını hasara neden oldu

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Son dakika gündem: Mersin'de çadır yangını hasara neden oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde Yörük çadırında çıkan yangın, hasara sebep oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Yörük çadırında çıkan yangın, hasara sebep oldu.

Karakütük Mahallesi'ndeki kırsal alanda bulunan ve hayvancılık yapan Gülbani Günay'a ait çadırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çadırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Karakütük Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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