4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümü çöktü
AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'in Mezitli ilçesinde, yanındaki arazide temel kazısı yapılan 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümünde çökme meydana geldi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde, yanındaki arazide temel kazısı yapılan 4 katlı apartmanın önündeki giriş bölümünde çökme meydana geldi.
Fatih Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın yan tarafındaki arazide temel kazısı çalışması başlatıldı.
Çalışmalar sürdüğü sırada, apartmana girmek için kullanılan ön taraftaki bölümde çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araç merdiveniyle apartmandaki vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti.
Arazideki çalışmaya ara verildi.