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Son dakika gündem: Marmaris'te Yangın: Alevler Otele Sıçradı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla ilerleyen alevler yerleşim yerlerine sıçradı.

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ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla ilerleyen alevler yerleşim yerlerine sıçradı.

Marmaris'e bağlı İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda bugün saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler yerleşim yerlerine ve Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli'ne sıçradı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, itfaiye ekipleri, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölgenin deniz trafiğine kapatıldığı öğrenildi.

ANKA / Güncel

Marmaris İçmeler Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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