Son dakika gündem: Marmaris'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haber... Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tepe Mahallesi 59 Sokak'ta cep telefonu, aksesuar ve tamiri yapan bir iş yerinde elektrik panosundan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Marmaris İtfaiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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