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Son dakika gündem: Mardin'de katliam gibi kaza: 19 ölü, 26 yaralı (5)

Son dakika gündem: Mardin'de katliam gibi kaza: 19 ölü, 26 yaralı (5)

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Son dakika gündem haberi... BAKAN KOCA: HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 19'A YÜKSELDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mardin'in Derik ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı.

BAKAN KOCA:  HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mardin'in Derik ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı. Baka Koca, "Mardin Derik'te bir TIR'ın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19'a yükseldi. 6'sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26'dır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Fahrettin Koca Twitter Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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