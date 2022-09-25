Son dakika gündem: Manisa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Akpınar Mahallesi 217 Sokak'ta üç kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda E.T. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T, müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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