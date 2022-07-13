Son dakika gündem: Manisa'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı Son dakika haber... Manisa'nın Kula ilçesinde kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Manisa'nın Kula ilçesinde kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Uşak- İzmir kara yolu Kavacık mevkisinde Cengiz Maldır (55) yönetimindeki 09 JS 983 plakalı kamyonet, Yaşar Sığınmış'ın kullandığı 45 LG 920 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Cengiz Maldır, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Kamil Altıparmak - Güncel İtfaiye Manisa İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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