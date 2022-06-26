Son dakika gündem: Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Durasıllı Mahallesi yakınlarında S.Ö'nün (37) kullandığı 64 ABL 730 plakalı otomobil ile Ali Canıtez (28) idaresindeki 45 SN 0396 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Canıtez, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. AA / Ahmet Bayram - Güncel Durasıllı Salihli Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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