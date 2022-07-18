Son dakika gündem: Manisa'da orman yangını (2) Son dakika gelişmesine göre KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, yarım saatte kontrol altına alındı. KONTROL ALTINA ALINDI Manisa'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, yarım saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 dönüm orman zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Ersan ERDOĞAN / MANİSA, - Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel Ahmetli Manisa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Manisa'da orman yangını (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.