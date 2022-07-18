Son dakika gündem: Manisa'da orman yangını (2) - Haberler

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Son dakika gündem: Manisa'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
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Son dakika gündem: Manisa'da orman yangını (2)

Son dakika gelişmesine göre KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, yarım saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Ahmetli ilçesi kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, yarım saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 dönüm orman zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, -


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

Ahmetli Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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