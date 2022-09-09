Son dakika haberleri | Hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika habere göre Manisa'da, yolcu treninin hemzemin geçide kontrolsüz giren hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Manisa'da, yolcu treninin hemzemin geçide kontrolsüz giren hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Ankara-İzmir seferini yapan yolcu treni, merkez Şehzadeler ilçesi Yeni Harmandalı Mahallesi yakınlarında, hemzemin geçide kontrolsüz giren Şükrü Sever (26) idaresindeki 09 SB 345 plakalı hafif ticari araca çarptı. Araç, trenin önünde yaklaşık 500 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisine sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Tragger Ankara Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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