MALTEPE'DE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Haberler

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MALTEPE'DE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALTEPE'DE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

MALTEPE'de 8 katlı binanın 4'üncü katında elektrik kontağında yangın çıktı.

MALTEPE'de 8 katlı binanın 4'üncü katında elektrik kontağında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında, binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Cansev Sokakta 8 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında daireden yükselen alevleri görenler itfaiye ve sğlık ekiplerini aradı. Olay yerine kısa sürede Binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bina sakinlerinden Sevgi Ercan,"Bir anda imdat sesleri duydum. Dışarıya çıktığımda içeri girmeyin dediler. Patlamalar başladı. O an hepimiz dışarı attık kendimizi. Dairede 2 kişi vardı. Şu an durumları iyi" şeklinde konuştu.

MALTEPE'DE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

MALTEPE'DE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

MALTEPE'DE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

MALTEPE'DE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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