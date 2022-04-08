Son dakika gündem: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada yaralanan kişi kurtarılamadı.

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada yaralanan kişi kurtarılamadı.

Kavaklıbağ Mahallesi Niyazi Mısrı Caddesi'nde dün iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan Yavuz Y, tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili A.Y. aranıyor.

Dün iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Yavuz Y. yaralanmıştı. Kavgaya karışan R.S, polis merkezine yanındaki tüfekle giderek teslim olmuştu.

Son dakika gündem: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal, Tıp Merkezi, Malatya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title