Son dakika gündem: Malatya'da yangında evde mahsur kalan çocuğu mahalleli kurtardı

DARENDE, MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk, vatandaşlarca kurtarıldı.

Çınar Mahallesi'nde İrfan Demir'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde mahsur kalan 10 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.