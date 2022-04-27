Son dakika gündem: Malatya'da yangında evde mahsur kalan çocuğu mahalleli kurtardı - Haberler

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Son dakika gündem: Malatya'da yangında evde mahsur kalan çocuğu mahalleli kurtardı

AA - Ayhan İşcen - Güncel
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Son dakika gündem: Malatya'da yangında evde mahsur kalan çocuğu mahalleli kurtardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Darende ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk, vatandaşlarca kurtarıldı.

DARENDE, MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk, vatandaşlarca kurtarıldı.

Çınar Mahallesi'nde İrfan Demir'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde mahsur kalan 10 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

AA / Ayhan İşcen - Güncel

Darende, Malatya, Yangın, Güncel, Haberler

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