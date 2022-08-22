Son dakika gündem: Malatya'da yağma ve hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Malatya'da, yağma, hırsızlık ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Malatya'da, yağma, hırsızlık ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sarıcıoğlu Mahallesi'nde ikametten hırsızlık, Seyran Mahallesi'nde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, Gelinciktepe TOKİ konutlarındaki yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, M.T, R.Ü, K.Y, S.T, K.O. ve S.O'yu operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Y, S.T, K.O. ve S.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkametten hırsızlık şüphelisi M.T'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Volkan Kaşik Emniyet Müdürlüğü Malatya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Malatya'da yağma ve hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.