Elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında Güncel Haberler Malatya'da bir fabrikanın çatısında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı. Malatya'da bir fabrikanın çatısında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı. 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatısındaki bacayı onarmak isteyen Taner B. elektrik akımına kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden merdivenli itfaiye aracıyla indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Taner B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada, itfaiye ekiplerinin yaralıya müdahalesi itfaiye kamerasınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Organize Sanayi Bölgesi Malatya İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.