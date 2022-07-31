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Son dakika gündem: Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika gündem: Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika habere göre Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

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Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Tatarköy köyünde henüz bilinmeyen nedenle hasat edilen buğday tarlasındaki anızlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında 150 dönümlük alan zarar gördü.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

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