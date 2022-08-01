Kütahya haberi... KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI Kütahya gündem haberi: KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü mevkindeki ormanda çıkan yangın, havadan helikopter desteğiyle kısa sürede söndürüldü. KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü mevkindeki ormanda çıkan yangın, havadan helikopter desteğiyle kısa sürede söndürüldü. Tavşanlı'nın Kışlademirli köyü mevkisindeki ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan helikopterin yanı sıra karadan dozer, 3 su ikmal aracı, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ile müdahale etti. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 1 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangına kısa sürede müdahale edildiği belirtilerek, 'Tavşanlı-Kışlademirli köyü civarında çıkan orman yangınına 7 dk içinde ilk müdahale yapıldı. Yeşil vatanımızı korumak için alevlerle savaşımız devam ediyor' denildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kütahya haberi... KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.