Son dakika gündem: Kurum: "Toplam yatırım değeri 1 milyar 232 milyon olan projemizi, Bitlis'imize kazandırıyoruz" Son dakika habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması BİTLİS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis'te Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması BİTLİS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis'te Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel İklim Değişikliği Murat Kurum Bitlis Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Kurum: 'Toplam yatırım değeri 1 milyar 232 milyon olan projemizi, Bitlis'imize kazandırıyoruz' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.