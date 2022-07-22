Son dakika gündem: Kurum: "Toplam yatırım değeri 1 milyar 232 milyon olan projemizi, Bitlis'imize kazandırıyoruz" - Haberler

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Son dakika gündem: Kurum: "Toplam yatırım değeri 1 milyar 232 milyon olan projemizi, Bitlis'imize kazandırıyoruz"

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Son dakika habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması BİTLİS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis'te Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması BİTLİS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis'te Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Bitlis Güncel Haberler Son Dakika

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