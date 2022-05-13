Son dakika gündem: Kurşunladıkları evleri bir gün sonra benzin döküp yaktılar; o anlar kamerada

ADANA'da DEAŞ'lı olduğunu öne sürdüğü kişiler tarafından tehdit edildiğini ileri süren Yusuf Kırtay'ın (25) evi önce kurşunlandı, bir gün sonra da benzin dökülüp yakıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 9 Mayıs'ta Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kırtay'ın evinin önüne gelen kar maskeli 5 kişi, yanlarında getirdiği pompalı tüfek ve tabancayla eve ateş açıp kaçtı. Saldırı anı ise komşu evin güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayetçi olan aile, bir yakının evine sığındı.

Yusuf Kırtay'ın babası İsa Kırtay (60) da yaşananlara tepki gösterip, şüphelilerin yakalanmasını istedi.