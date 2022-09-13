Son dakika gündem: Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberi: Antalya'da Konyaaltı Sahili'ndeki bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Antalya'da Konyaaltı Sahili'ndeki bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'ndaki büfede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla sahil bandına gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle büfe kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, büfe hakkında Milli Emlak Antalya Müdürlüğünce yıkım kararı verildiği ve boşaltma işlemi sırasında yangın çıktığı öne sürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yaptı. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Elçin Konyaaltı Sahili Konyaaltı İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Konyaaltı Sahili'nde büfede çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.