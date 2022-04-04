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Son dakika gündem: Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Son dakika gündem: Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Konya merkezli 9 ilde düzenlenen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamudaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya merkezli 9 ilde düzenlenen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamudaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve örgüt adına yetiştirdiği elemanları buralara yerleştirdiği öne sürülen yönetici konumundaki 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Alınan ifadeler doğrultusunda, bir kısmı kamuda görev yapan ve örgüt yöneticisi konumundaki 104 şüphelinin örgütle irtibatı deşifre edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Konya, Güncel, Haberler

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