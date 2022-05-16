Son dakika gündem: Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haberine göre KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

KONYA (DHA) - KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem yapılanması' içinde görev aldığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title