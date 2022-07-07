Son dakika gündem: Konya'daki Doktor Cinayeti İzmir'deki Hastanelerde Protesto Edildi

Konya'da uzman doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi İzmir'deki hastanelerde hekimler ve sağlık çalışanları tarafından protesto edildi. Ege Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki eyleme destek veren bir yurttaş, "İki ay önce bir ambulansa konularak buraya geldim. Kolum kırık, omzum çıkıktı. Okuluma gidiyordum. ve bugün sizi bu ellerimle alkışlayabiliyorsam, bu eyleminizi saygıyla anabiliyorsam sizin sayenizde. İyi ki varsınız" dedi.

İzmir'de hekimler ve sağlık çalışanları, bugün sabah saatlerinde görev yaptıkları hastanelerin önünde toplanarak Konya Şehir Hastanesi'nde görevli uzman doktor Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesini alkış ve sloganlarla protesto etti. Konya'daki cinayetin ardından iki günlük iş bırakma eylemi başlatan hekimler ve sağlık çalışanları, hükümete tepki gösterdi. Hastane önlerinde yapılan basın açıklamalarında, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı, sağlık çalışanlarının toplumda itibarsızlaştırıldığı, özlük haklarının verilmediği belirtildi.

YURTTAŞTAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ege Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki protesto eylemi sırasında bir yurttaş da sağlık çalışanlarına destek verdik. Megafonu eline alıp bir konuşma yapan yurttaş, "İki ay önce bir ambulansa konularak buraya geldim. Kolum kırık, omzum çıkıktı. Okuluma gidiyordum. ve bugün sizi bu ellerimle alkışlayabiliyorsam, bu eyleminizi saygıyla anabiliyorsam sizin sayenizde. İyi ki varsınız. Başta Hacettepe'de konuşma yapan o genç doktor arkadaşlarımız olmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün iyi ki bu fırsatı bulabildim. Hepiniz var olun, sağ olun" dedi. Yurttaşın bu sözleri hekimler ve sağlık çalışanları tarafından alkışlandı.

İzmir'deki sağlık çalışanları, Konak'taki İl Sağlık Müdürlüğü önünde kitlesel bir basın açıklaması ve protesto gösterisi yapacak.

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ANKA / Güncel