Son dakika gündem: Konya'da polis ekiplerine silahla ateş eden 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Konya'da polis ekiplerine silahla ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: Konya'da polis ekiplerine silahla ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Konya'da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak silahla ateş açan 2 zanlı tutuklandı.

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Konya'da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak silahla ateş açan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığından şüphelendikleri aracı durdurdu.

Polislerin araca yaklaştığı sırada silahla ateş ederek kaçmaya çalışan şüpheliler, durduruldu.

Araçta uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mustafa A. ve Ümüt Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler Son Dakika

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