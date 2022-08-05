Son dakika gündem: Konya'da polis ekiplerine silahla ateş eden 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberine göre Konya'da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak silahla ateş açan 2 zanlı tutuklandı.
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Konya'da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak silahla ateş açan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığından şüphelendikleri aracı durdurdu.
Polislerin araca yaklaştığı sırada silahla ateş ederek kaçmaya çalışan şüpheliler, durduruldu.
Araçta uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Mustafa A. ve Ümüt Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Havva Dereağzı - Güncel