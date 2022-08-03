Son dakika gündem: Konya'da 4,5 yıldır yoğun bakımda tedavi gören kişi hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Konya'da 4,5 yıl önce bir inşaatta asansör montajı yaparken geçirdiği kaza sonucu yaralanan hasta, yaşamını yitirdi. Konya'da 4,5 yıl önce bir inşaatta asansör montajı yaparken geçirdiği kaza sonucu yaralanan hasta, yaşamını yitirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 4,5 yıldır tedavisi süren 28 yaşındaki Ahmet Arık, yaşam mücadelesini kaybetti. Arık'ın cenazesinin, Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi. Merkez Selçuklu ilçesi Saray Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 26 Ocak 2018'de çalıştığı şantiyede asansör montajı yaparken, duvarla asansör kabini arasında sıkışınca ağır yaralanan Arık, tedavi altına alınmıştı. Güncel AA / Havva Dereağzı Meram Konya Güncel Haberler Son Dakika

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