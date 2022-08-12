Son dakika gündem: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Butembo şehrindeki gösterilerde 5 polis öldü Son dakika haber: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Butembo şehrinde hükümetin isyancılarla mücadelede yetersiz kalmasını protesto etmek için başlayan gösterilerde 5 polis memuru hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Butembo şehrinde hükümetin isyancılarla mücadelede yetersiz kalmasını protesto etmek için başlayan gösterilerde 5 polis memuru hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Butembo'da bulunan Kakwangura Hapishanesinden 800 mahkumun firar etmesinin ardından, bugün şehir merkezinde protestolar başladı. Hükümeti bölgedeki asayişi sağlayamamakla suçlayan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Arbede esnasında kalabalığın arasına karışan kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler 5 polisi öldürdü, 3 polis arabasını ateşe verdi. Kakwangura Hapishanesi 10 Ağustos'ta "Mai-Mai Kata Katanga" adlı isyancı grup üyelerinin saldırısına uğramış, isyancılar 874 tutuklunun bulunduğu hapishanenin muhafaza ve hücre kapılarını kırarak, 800'den fazla mahkumun kaçmasına yardım etmişti. Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırılarında binlerce sivil yaşamını yitirdi. Güncel AA / Ahmet Emin Dönmez Kongo Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Butembo şehrindeki gösterilerde 5 polis öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.