Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'ndeki iş kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Kocaeli haberi... Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın cenazesi toprağa verildi. Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın cenazesi toprağa verildi. Bıyık'ın naaşı, Kocaeli'ndeki Donanma Komutanlığındaki törenin ardından cenaze namazı için Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde baba Fikri, anne Safiye Bıyık ve şehidin kardeşleri taziyeleri kabul etti. Camideki törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, şehidin yakınları, arkadaşları ve çok sayıda askeri personel katıldı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Enes Bıyık'ın cenazesi Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.BUL - Şehit er Enes Bıyık, son yolculuğuna uğurlandı. Güncel Kaynak: AA / Atilla Sevil Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'ndeki iş kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.