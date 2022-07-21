Son dakika haberleri! Silahla havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli kaçtı Son dakika haberler: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabanca ile havaya ateş açtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabanca ile havaya ateş açtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'ta bir kahvehaneye gelen bir grup, henüz bilinmeyen nedenle iş yeri sahibiyle tartıştı. Diğer müşterilerin de karışmasıyla aralarında yaşanan arbedede kahvehanenin camı kırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Daha sonra tekrar sokağa gelen şüphelilerden biri, tabancayla rastgele havaya ateş açtı. Çevrede inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. AA / İbrahim Aktaş - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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