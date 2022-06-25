Son dakika gündem: Kocaeli'de ormanlık alanda bulunan kulübede çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika gündem: Kocaeli'de ormanlık alanda bulunan kulübede çıkan yangın söndürüldü

AA - Melih Palas - Güncel
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Son dakika gündem: Kocaeli'de ormanlık alanda bulunan kulübede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir kulübede çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir kulübede çıkan yangın söndürüldü.

İnebeyli Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda bulunan bir kulübede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için önlem alan ekipler, yangını söndürdü.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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