Son dakika gündem: Kocaeli'de kablo çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Kocaeli'de kablo çalan şüpheli tutuklandı

AA - Fatih Gürbüz - Güncel
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Son dakika gündem: Kocaeli'de kablo çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bakır kablo çalan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bakır kablo çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuruma ait piyasa değeri 450 bin lira olan bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli S.K, çalıntı kablolarla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fatih Gürbüz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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