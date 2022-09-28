İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Park Caddesi köşesinde S.Ü. idaresindeki 34 COP 213 plakalı otomobil, O.G'nin kullandığı 41 JA 821 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile U.B.Ü. (9) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Melih Palas Karamürsel Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.