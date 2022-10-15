Son dakika gündem: Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Atatürk Caddesi'nde, İ.K. idaresindeki 10 D 0741 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Ali K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Atatürk Caddesi Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.