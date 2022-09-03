Son dakika gündem: Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağı önünde oturan kişiyi silahla karnından ve ayağından yaralayan 2 zanlı tutuklandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağı önünde oturan kişiyi silahla karnından ve ayağından yaralayan 2 zanlı tutuklandı. 31 Ağustos'ta Şahabettin Bilgisu Caddesi Yalı Cami Sokak'taki çay ocağının önünde çay içen Ü.S, sokağa gelen M.E. ve B.D. tarafından silahla vuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda şüpheliler M.E. ve B.D. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Kocaeli Cami Güncel Haberler Son Dakika

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