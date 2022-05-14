Son dakika gündem: Kocaeli'de bir kişi silahlı saldırıda yaralandı - Haberler

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hacı Osman Mahallesi Hızır Reis Caddesi'ndeki üst geçitte kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu A.Ş. bacağından yaralandı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.