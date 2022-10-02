Son dakika gündem: Kocaeli'de asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Beylikbağı Mahallesi Vatan Caddesi'nde, asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada E.Ş. (20) kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından tabancayla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mahallede ve hastane çevresinde tedbir alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Vatan Caddesi Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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