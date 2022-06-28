Son dakika gündem: Kızıyla evlenmek isteyen Mehmet'i evine çağırıp öldüren baba ve yakını tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Kızıyla evlenmek isteyen Mehmet'i evine çağırıp öldüren baba ve yakını tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Erol Polat - Güncel
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Son dakika gündem: Kızıyla evlenmek isteyen Mehmet'i evine çağırıp öldüren baba ve yakını tutuklandı

Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kızı R.T. ile evlenmek isteyen Mehmet Tabak'ı (19) çağırdığı evinin önünde öldüren baba G.T. ve akrabası K.T. tutuklandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kızı R.T. ile evlenmek isteyen Mehmet Tabak'ı (19) çağırdığı evinin önünde öldüren baba G.T. ve akrabası K.T. tutuklandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Tabak, iddiaya göre R.T. ile birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten bir çocuğu olan Mehmet Tabak, R.T.'nin ailesi izin vermediği için evlenemedi. R.T. ve Mehmet Tabak, bu sürede beraber yaşadı. Tabak'ın ailesi birçok kez R.T.'nin ailesiyle görüşerek, barışma girişiminde bulundu. R.T.'nin ailesi, Mehmet Tabak yeniden görüşmek isteyince, evlerine davet etti. Konuşmaya giden Tabak, evin önünde başından vurularak öldürüldü.

Sesleri duyanların ihbarıyla gelen polis, olayla ilgili R.T.'nin babası G.T. ve akrabası K.T.'yi gözaltına aldı. Dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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