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Son dakika gündem: Kitapçılar Köprüsü'ndeki yangında çok sayıda kitap yandı

Son dakika gündem: Kitapçılar Köprüsü'ndeki yangında çok sayıda kitap yandı

Son dakika haberleri... Bakırköy'deki Kitapçılar Köprüsü'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bakırköy'deki Kitapçılar Köprüsü'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İddiaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan Kitapçılar Köprüsü'nde kitapların satıldığı bir tezgahı, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli ateşe verdi.

Çıkan yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, açık alandaki kitapçı tezgahlarında bulunan çok sayıda kitap yandı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kitapların yandığı alanda detaylı inceleme yaptı.

Polis, yangını çıkardığı iddia edilen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

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